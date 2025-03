Salta il ritiro con la Nazionale e rimane all’Inter: è UFFICIALE

Nelle ultime settimane l’Inter si è trovata costretta a dover fare i conti con un’emergenza infortuni che si è abbattuta sulla rosa di Simone Inzaghi e che ha colpito soprattutto il reparto degli esterni dove si sono fatti male quasi tutti i giocatori nel giro di pochi giorni lasciando il tecnico senza grosse alternative.

Uno dei giocatori che si è fatto male è stato anche Nicola Zalewski, laterale mancino arrivato a gennaio in prestito dalla Roma, che nei giorni scorsi era stato però convocato dalla Nazionale polacca per gli impegni di qualificazione ai Mondiale del 2026.

Probabilmente il CT biancorosso Michał Probierz sperava che il giocatore nerazzurro potesse recuperare più in fretta ma quest’oggi è arrivato un comunicato differente. La Federcalcio polacca ha infatti annunciato sul proprio sito ufficiale che Zalewski non si aggregherà al raduno della Nazionale e potrà così restare ad Appiano Gentile con Inzaghi per recuperare dall’infortunio.