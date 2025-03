Cesari controcorrente: “Rosso a Ederson, ecco cosa non va”

All’indomani del successo dell’Inter sul campo dell’Atalanta nello scontro diretto per i primissimi posti della classifica di Serie A, non si placano le polemiche e ci sono tante analisi sulla moviola. A far discutere sono stati i cartellini con il rosso dato a Ederson, Bastoni e anche al tecnico atalantino, Gasperini.

Negli studi di Pressing su Mediaset a parlare dei casi arbitrali è come sempre Graziano Cesari. L’ex direttore di gara di Serie A commenta la prestazione di Davide Massa in Atalanta-Inter e lo rimprovera per quanto fatto in occasione dell’espulsione di Ederson con le seguenti parole:

“Massa va quasi a cercare il giocatore dell’Atalanta, non devo giustificare Ederson perché l’applauso non si può fare. Dopo che Ederson passa davanti a Thuram, viene sbilanciato dalle braccia dell’interista. Un arbitro bravo come Massa doveva fischiare fallo e fermare lì l’azione. Ma poi perché va a cercare il calciatore, doveva andare in un’altra zona di campo. Lo sa che ci sono le proteste, non usa buon senso ed intelligenza arbitrale e così l’Atalanta è in 10 uomini”.