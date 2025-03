Spareggio Scudetto: ecco chi giocherebbe tra Inter, Napoli e Atalanta

Dopo la disputa di Atalanta-Inter nel 29° turno di Serie A sono terminati gli scontri diretti tra le prime tre formazioni della classifica, nelle quali c’è anche il Napoli. In questo modo è possibile calcolare una classifica avulsa finale grazie alla quale si può capire chi giocherebbe lo spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti di tutte e tre le squadre.

Il regolamento della Serie A prevede che, in caso di arrivo a pari punti di tre squadre al primo posto, venga calcolata una classifica avulsa dove si contano i punti fatti da tutte e tre le formazioni negli scontri diretti con le due avversarie a parimerito. A quel punto le due meglio piazzate andranno poi a giocare un vero e proprio spareggio come fosse una finale per vincere il campionato.

Dopo la vittoria di Bergamo l’Inter si è garantita la certezza di essere in testa alla classifica avulsa con Napoli e Atalanta. Gli uomini di Inzaghi sono infatti primi con 8 punti, seguono quelli di Conte a quota 5 e infine ci sono quelli di Gasperini a quota 3 che sarebbero esclusi dallo spareggio Scudetto in caso di arrivo di tutte e tre a pari punti: la “finale” per vincere il campionato sarebbe infatti Inter-Napoli.