Acerbi ANNULLA Retegui: “Offre una lezione di marcatura”

Atalanta-Inter è stata un trionfo su tutta la linea per i nerazzurri, capaci di imporsi 2-0 al Gewiss Stadium e ridurre al minimo la pericolosità della squadra di Gasperini. Il merito è stato anche dell’ottima prestazione di Francesco Acerbi, ancora una volta molto positivo in un big match.

Come sottolineato da tutti i quotidiani odierni, il centrale interista ha annullato Mateo Retegui, capocannoniere per distacco dell’attuale Serie A. Una “lezione di marcatura”, come scrive Tuttosport, che ha evidenziato ancora una volta l’importanza di Acerbi nello scacchiere tattico di Inzaghi.

Acerbi MVP di Atalanta-Inter: le pagelle dei giornali

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – “Dominante sempre e comunque: cambiano gli avversari, lui se li mette in tasca tutti uno dopo l’altro. Da applausi l’intervento su Samardzic”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Alza la barricata, marca a vista Retegui togliendo qualsiasi pallone giocabile dalla portata dell’italo-argentino”.

TUTTOSPORT 8 – “Sembra avere una calamita negli scarpini: ogni pallone vagante in area trova regolarmente la sua opposizione. A Retegui offre la solita lezione in marcatura. Trovare il suo erede si preannuncia una mission impossible”.

PASSIONE INTER 7 – “Presenza fondamentale per liberare l’area nerazzurra da potenziali pericoli, stravince il duello fisico con Retegui, costringendo Gasperini a sostituirlo. Strepitosa la chiusura in scivolata su Samardzic, che vale praticamente come un gol”.