La moviola di Atalanta-Inter: “Gol Lautaro da annullare”

Su DAZN, dopo la sfida tra Atalanta e Inter che ha visto la grande vittoria della squadra di Inzaghi, c’è stata una lunga moviola con una precisa analisi di tutti i casi arbitrali che sono emersi dalla gara del Gewiss Stadium di Bergamo e ad occuparsene è stato l’ex fischietto di Serie A, Luca Marelli.

Secondo la lettura e l’opinione di Marelli è stata corretta la scelta del direttore di gara Davide Massa di attendere che la palla calciata da Lautaro Martinez entrasse in porta per il gol dello 0-2, prima di annullarla per fallo su Djimsiti, perché ha così dato modo al VAR di intervenire.

Queste le parole di Marelli su questo caso che fa molto discutere: “Lautaro perde di vista il pallone, Djimsiti lo guarda sempre. Il contatto è molto leggero, ma è una valutazione di campo. Massa ha fatto bene per attendere e far finire l’azione per permettere al VAR di correggere eventuali errori. L’intensità è stata valutata lì e al VAR sono rimasti sulla decisione di campo”.