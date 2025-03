“I dubbi rimangono”: la spiegazione del gol annullato a Lautaro

La vittoria dell’Inter sul campo dell’Atalanta per 0-2 ha fatto esultare tutto il popolo nerazzurro interista perché era un importante scontro Scudetto vista la posizione in classifica delle due squadre. Come spesso capita nei big match, anche ieri sera al Gewiss Stadium non sono mancati i casi da moviola.

Dalle pagine di Tuttosport arriva questa mattina l’analisi di tutti i casi arbitrali, della sfida tra le due formazioni nerazzurre, direttamente da un ex arbitro come Gianpaolo Calvarese. L’ex fischietto di Serie A sottolinea come lasci qualche dubbio il fallo fischiato a Lautaro Martinez in occasione del contatto con Djimsiti che ha portato all’annullamento di un gol all’argentino.

“Un gol di Lautaro sullo 0-1 viene annullato per una precedente spallata dello stesso Lautaro – che si disinteressa del pallone – a Djimsiti. Il fallo ci può stare, anche se i dubbi rimangono: si tratta di una decisione da campo”, spiega Calvarese. Sulle tre espulsioni rifilate a Ederson, Gasperini e Bastoni invece non evidenzia alcun errore.