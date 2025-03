Conte BEFFATO da Dazn: “Irrigatori azionati diverse volte”

Il pareggio del Napoli in casa del Venezia ha spianato la strada all’Inter, che si è portata a +3 in classifica battendo l’Atalanta. Uno stop che non è andato già ad Antonio Conte, che nel post-partita si è lamentato del terreno di gioco trovato al Penzo.

Secondo il tecnico dei partenopei, infatti, il terreno di gioco era insolitamente secco, non favorendo così la rotazione del pallone. Tuttavia, come mostrato da un video esclusivo di DAZN il campo è stato irrigato per ben 4 volte, smentendo così le parole dello stesso Conte.

Questo il video: