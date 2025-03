Gasperini SHOCK: “Arbitro ha rovinato la partita”

Già espulso per proteste nel secondo tempo di Atalanta-Inter, big match della 29a giornata di Serie A, Gian Piero Gasperini è tornato sull’episodio dell’espulsione di Ederson ai microfoni di DAZN nel post-partita, commentando duramente la scelta dell’arbitro Massa.

Atalanta-Inter, le parole di Gasperini sull’espulsione di Ederson

“Ha rovinato il finale di partita ed è un peccato. Un peccato per la squadra, per gli avversari e per la gente. Non c’erano i presupposti e non era il caso di arrivare a questo. Era una partita ancora da giocare, c’erano ancora 20 minuti che potevano essere avvincenti com’era stata tutta la partita. L’arbitro ha esagerato, perché ci sono stati altri episodi da giallo, ad esempio su Bellanova, poi c’è stato questo che poteva assolutamente non portare a un espulsione. Ederson è un giocatore corretto ed è vero che ha sbagliato sull’applauso sul secondo giallo, però qua l’arbitro ha rovinato una prestazione. Perché se andiamo a vedere ci sono episodi o parole molto peggiori di un applausino sui quali si sorvola. Qui è stato tolto un giocatore che non andava assolutamente espulso. Poi la partita è scaduta ed è un peccato perché c’era uno stadio bellissimo e anche la partita lo era. Rovinare un tipo di partita così per un episodio del genere è penalizzante per tutti”.