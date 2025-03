Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra nel post-partita di Atalanta-Inter, big match della 29a giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti alla sua squadra per la vittoria e si è poi soffermato sulle condizioni di Dumfries.

Atalanta-Inter, le parole di Simone Inzaghi

PRESTAZIONE – “Da allenatore sono molto soddisfatto della prestazione importante della squadra. Siamo venuti a Bergamo con personalità e avremmo potuto chiudere la partita già nel primo tempo. C’è stato il palo, il gol annullato a Lautaro, che probabilmente era regolare, e l’occasione di Frattesi. Siamo venuti qua contro l’Atalanta in un grandissimo momento e abbiamo concesso poco a una squadra che aveva fatto 63 gol come noi. Non abbiamo fatto nulla, ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Anche stamattina ce ne avevo 6-7 a curarsi sui lettini. Con questo spirito possiamo fare cose importanti”.

RENDIMENTO – “Abbiamo fatto una grande gara. In queste settimane si leggeva tutt’altro, ma quando si vedono queste prestazioni si vede che la squadre ce le ha nelle corde. Eravamo alla fine di un ciclo di partite interminabili, ma da allenatore sono soddisfatto. Mancano 9 partite, ne abbiamo tante altre, ma ai ragazzi non posso chiedere di più”.

ATALANTA – “Con l’Atalanta servono tante cose, poi bisogna giocare bene tecnicamente. Poi tutte le partite sono diverse, ma sono sempre molto avvincenti. Anche stasera è stata un’ottima gara, a buon ritmo, con due squadre che meritatamente sono in vetta da inizio campionato”.

TRIPLETE – “Noi vogliamo giocare più partite possibili, poi sappiamo com’è il calcio. Si parla tanto che l’Inter non può vincere nulla, ma questo è lo sport. Siamo contenti di giocare tante partite. Dopo la sosta ricominceremo e non si può guardare indietro. Stasera siamo contenti, abbiamo vinto meritatamente e continuiamo in questa direzione”.

FASTIDI – “Fastidi? Assolutamente no. Io ascolto tutto quello che si dice, ma io sono l’allenatore e tutti sappiamo cos’è lo sport. Non facciamo tanti calcoli

DUMFRIES – “Dumfries ha avuto un indolenzimento, sarà da valutare. Sembra abbastanza tranquillo. Addirittura mi ha detto di aspettare a cambiarlo, ma non si era accorto che lo avevo già cambiato”.