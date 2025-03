“70 espulsioni per Gasperini”: LITE Biasin-Zazzaroni

La vittoria dell’Inter per 0-2 sul campo dell’Atalanta è stata oggetto di lunghe analisi negli studi di Pressing dopo la fine della partita. I nerazzurri di Simone Inzaghi grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez hanno saputo battere la squadra di Gian Piero Gasperini che è stato inoltre espulso nel finale.

Proprio questo cartellino rosso per l’allenatore della Dea è stato motivo di discussioni tra Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni. Ad un’espressione: “Questo arbitro è permalosetto, ha fatto il fenomeno”, pronunciata da Tacchinardi, Biasin ha risposto: “Questo è incredibile, per me è motivo di orgoglio non essere d’accordo con voi. In carriera Gasperini avrà avuto 70 espulsioni però se gioca contro l’Inter gli arbitri devono avere pazienza”.

Zazzaroni ha poi replicato al collega giornalista: “C’è qualcuno che ti suggerisce le cose? Sei l’unico che non è d’accordo. Il problema è l’atteggiamento di Massa”. Anche dopo questa 29^ giornata di Serie A non sono quindi mancate polemiche e discussioni sul tema arbitrale.