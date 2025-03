“Ederson uguale a Bastoni”: il confronto dei due rossi accende gli animi

Il secondo tempo della sfida tra Atalanta e Inter, valida per la 29^ giornata di Serie A, è stato molto caldo e difficile da gestire per l’arbitro Massa che ha dovuto estrarre tre cartellini rossi. Il primo per il centrocampista atalantino Ederson, nel finale per il difensore interista Bastoni e infine anche per l’allenatore della Dea, Gasperini.

Nel programma Pressing si è poi analizzata la partita al microscopio e sono state riguardate tutte le immagini del match. L’espulsione del regista brasiliano della Dea, arrivata per due cartellini gialli in pochi secondi, non è andata giù all’ex calciatore della Juve, Tacchinardi: “Il braccio alto di Ederson non è uguale a quello di Bastoni? Lo ammonisce per quello”.

A rispondergli ci ha pensato il noto giornalista vicino al mondo interista, Fabrizio Biasin che esclama: “Bastoni alla fine è stato espulso per compensazione perché Ederson invece prima protesta e poi fa un applauso all’arbitro”.