Biasin apre al colpo a SORPRESA dell’Inter già a gennaio

La sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana ha riacceso il dibattito attorno alla rosa dell’Inter. Contro il Milan, infatti, è arrivato un nuovo infortunio per Calhanoglu, sostituito in modo deludente da Asllani, e una prestazione che ha evidenziato una stanchezza generale da parte di tutta la squadra.

Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin nel corso del suo editoriale su TuttoMercatoWeb. Il giornalista ha difeso i nerazzurri dalle critiche eccessive, invitando a una riflessione su come la rosa non sia poi così abbondante come alcuni vogliono far credere.

In questo senso, non ha escluso un possibile colpo a sorpresa nel mercato di gennaio, che potrebbe arrivare proprio a centrocampo, reparto nel quale Inzaghi deve fare i conti con il malcontento di Frattesi e lo scarso rendimento di Asllani.

Queste le sue parole:

“I giorni delle critiche e degli attacchi (esagerati) ci faranno capire di che pasta è fatta la squadra campione d’Italia. Arrivano 6 partite in 18 giorni e Inzaghi deve fare i conti con mezza squadra ammaccata. È un alibi? Giammai, solo un dato di fatto. E un altro dato di fatto è che la rosa nerazzurra non è affatto cosi abbondante come troppi vogliono far credere: i giocatori sono forti, ma un po’ su con l’età e costretti a giocare in sequenza serratissima. Morale: guai a banalizzare questo ko (il mercato può dare una mano, forse anche a centrocampo…), ma è vietato anche trasformarlo in un dramma, fattispecie tipica e insensata di ‘sti tempi bislacchi”.