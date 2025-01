Marotta e Ausilio puntano alla “Rifondazione verde” dell’Inter

I tanti infortuni della stagione 2024/2025 hanno aperto diverse riflessioni attorno alla rosa dell’Inter, legate anche all’età media della squadra. Questo scenario, a conti fatti, ha finito per confermare quella che sembra essere già una strategia tracciata per il futuro nerazzurro.

D’altronde, la volontà di Oaktree è chiara fin dall’inizio: puntare su profili giovani, con un’età massima di 25-26 anni, da valorizzare in casa. Ecco, allora, che in estate potrebbe arrivare una “rifondazione verde” in ogni reparto, come riportato da Tuttosport. Marotta, Ausilio e Baccin sarebbero già al lavoro, con diversi nomi nel taccuino interista.

In difesa, l’obiettivo principale sarebbe Hiene, con i nomi di Scalvini, Bijol e Gila come possibili alternative. Per quanto riguarda l’attacco, invece, il sogno sarebbe Nico Paz, che potrebbe rinnovare il reparto insieme a Castro. Occhio anche al possibile duello con il Milan per Ricci e all’arrivo di un vice-Dumfries, con Rensch dell’Ajax in scadenza di contratto.