KO Correa: quanto partite può saltare con l’Inter

Nuova gatta da pelare per Simone Inzaghi dopo la Supercoppa Italiana. Dopo gli infortuni di Thuram e Calhanoglu, infatti, il tecnico dell’Inter sarà costretto a fare i conti con una nuova defezione in rosa, nel momento più caldo della stagione. Si tratta di Joaquin Correa, vittima di un’elongazione del soleo della gamba sinistra.

il problema del Tucu è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto in settimana e le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno. In ogni caso, è praticamente certa la sua assenza sia per la gara contro il Venezia, che per quella contro il Bologna del 15 gennaio.

L’obiettivo, allora, potrebbe essere tornare a disposizione il 19 gennaio contro l’Empoli o contro il Lecce il 26 gennaio. In ogni caso, Correa salterà anche la sfida di Champions League contro lo Sparta Praga, non essendo nella lista UEFA dell’Inter.