Oaktree guarda al futuro dell’Inter: “Decolla il progetto”

I membri di Oaktree non erano presenti in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, ma il progetto della nuova proprietà prosegue e guarda dritto al futuro. E uno degli obiettivi dovrebbe essere raggiunto già nella prossima stagione: la creazione dell’Under 23.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il progetto stia decollando e come in questa fase siano in atto intense riunioni e approfondimenti per definire il tutto per la prossima stagione. Il referente dovrebbe essere Dario Baccin, mentre sono in via di definizione anche lo stadio dove giocare e il nuovo allenatore.

Per il primo le opzioni sul tavolo sono attualmente due: lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove dovrebbero essere svolti anche gli allenamenti, o l’U-Power Stadium di Monza. Poi, sarà tempo di pensare anche alla costruzione della rosa e a chi dovrà guidarla con un in pole-position: Cristian Chivu, ex tecnico della Primavera.