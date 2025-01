Niente ritorno all’Inter: deciso il riscatto del talento in prestito

Diversi giocatori dell’Inter in prestito si stanno mettendo in mostra in questa stagione. Per alcuni si parla addirittura della possibilità di rivederli in nerazzurro in futuro, come nel caso di Francesco Pio Esposito. Diverso, invece, il discorso per il fratello Sebastiano.

Come riportato da Tuttosport, l’Empoli avrebbe già deciso di riscattare il suo cartellino al termine della stagione, prima di aprire l’asta per un’eventuale plusvalenza sul mercato, con diverse società interessate. Il club toscano avrebbe già manifestato questa volontà all’Inter. Ai nerazzurri dovrebbero andare 5 milioni di euro anche il 20% sulla cifra guadagnata rispetto al prezzo attuale del cartellino.