Biasin svela un grande rifiuto sul futuro di Dumfries

Il mese di luglio è ormai prossimo alla conclusione e quindi non sarà più valida la clausola rescissoria presente nel contratto che lega Denzel Dumfries all’Inter. Il laterale olandese dopo il rinnovo della scorsa stagione aveva infatti concordato con la società per l’inserimento di una clausola per un suo possibile addio nel mese di luglio.

Il giornalista sempre ben informato sulle dinamiche nerazzurre, Fabrizio Biasin, ha svelato in diretta su Telelombardia che Dumfries rimarrà all’Inter anche per sua stessa volontà visto che c’erano delle voci sul suo futuro ma che sono state prontamente declinate dal diretto interessato. Si trattano di alcuni club inglesi che sono stati rifiutati dal giocatore.

Nell’interesse di Dumfries ci sarebbe invece potuto essere un trasferimento al Barcellona di Hansi Flick ma come sottolinea sempre lo stesso Biasin, in questo momento non può permettersi grandi investimenti e quindi non era nelle condizioni di pagare la clausola dell’olandese che resterà quindi ancora all’Inter.