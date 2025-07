Nuova freccia per l’Inter U23 dal Verona: blitz in sede

L’Inter U23 anche oggi sta per mettere a segno un altro importante acquisto. A disposizione di Stefano Vecchi arriverà presto il classe 2006 Richi Agbonifo, talentuoso esterno di proprietà del Verona ad un passo dal trasferimento a titolo definitivo.

Si tratta di un esterno offensivo molto rapido che nell’ultimo campionato Primavera ha fatto registrare ottimi numeri, chiudendo con 13 gol e 11 assist in 37 presenze. Un colpo di prospettiva che avrà la possibilità di mettersi in mostra con la seconda squadra e crescere nella prossima stagione di Serie C.

I due club hanno già definito l’affare con Agbonifo che questo pomeriggio è stato avvistato presso la sede dell’Inter di Viale della Liberazione per siglare il nuovo contratto con i nerazzurri.