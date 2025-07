Il programma estivo dell’Inter: ecco le date delle amichevoli

Nei prossimi giorni i giocatori dell’Inter si riuniranno ad Appiano Gentile per dare il via alla preparazione atletica in vista della nuova stagione. Il raduno dei nerazzurri avverrà poco per volta: prima ci saranno soltanto quei giocatori che non hanno partecipato al Mondiale per Club e poi arriverà anche tutto il resto della squadra.

Nel frattempo l’Inter ha comunicato quello che sarà il piano delle amichevoli estive che disputerà la squadra di Chivu per prepararsi all’inizio della Serie A. Al momento ci sono tre partite in programma e si terranno tutte quante in poco più di una settimana: due saranno in Italia mentre una si giocherà all’estero.

La prima amichevole dell’Inter si giocherà l’8 agosto a Montecarlo contro il Monaco, squadra già affrontata nell’ultima Champions League. Spazio poi alla sfida tra il Monza e i nerazzurri che si terrà il 12 agosto nello stadio dei brianzoli e infine l’ultimo test-match sarà contro l’Olympiakos il 16 agosto a Bari.