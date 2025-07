“Deadline Lookman”: Inter, confermata la prima alternativa

Sono ore frenetiche per la dirigenza dell’Inter e anche per tutti i tifosi che tengono il fiato sospeso per conoscere la risposta dell’Atalanta in merito all’operazione Ademola Lookman con Marotta e Ausilio che a inizio settimana hanno presentato un rilancio nella loro offerta e ora il club bergamasco deve dare una risposta.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’Inter è in attesa di una risposta dall’Atalanta ma non farà altre offerte per Lookman e in caso di mancato accordo con la Dea, si sposterà poi su altri obiettivi con un primo nome che emerge chiaramente nella lista nerazzurra.

Sempre secondo questa fonte, la prima scelta dell’Inter come eventuale alternativa a Lookman sarebbe Christopher Nkunku che va tenuto d’occhio perché viene giudicato un giocatore simile al nigeriano dell’Atalanta e potrebbe quindi essere il giocatore del Chelsea il prossimo obiettivo per l’attacco di Chivu.