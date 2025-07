Chivu sceglie il mediano: “Perfetto per QUESTO motivo”

Oltre all’affare Ademola Lookman che sta tenendo i tifosi dell’Inter col fiato sospeso, la dirigenza nerazzurra è presa anche da diversi discorsi legati alle cessioni di quegli elementi al margine del progetto tecnico. Oltre al capitolo legato al futuro di Asllani che è noto da tempo, potrebbe salutare anche un altro centrocampista.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stato individuato in casa Inter il profilo giusto per rinforzare il centrocampo. Il tecnico Cristian Chivu potrebbe infatti ricevere presto il regalo che porta il nome di Morten Frendrup soprattutto se almeno uno tra Asllani e Zielinski dovesse partire a breve.

Secondo la rosea, il mediano del Genoa sarebbe il rinforzo perfetto per una linea mediana a due uomini visto che ha delle caratteristiche difensive molto importanti. Frendrup nell’ultimo campionato di Serie A è stato il primo per tackle vinti (61), primo per intercetti al pari di De Roon (47) e primo per dribbling intercettati (34).