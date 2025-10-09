Una BIG spaventa l’Inter: “Occhi su Lautaro”

Una grande del calcio europeo ha intenzione di spaventare nuovamente l’Inter a distanza di anni per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, capitano e simbolo dei colori nerazzurri, sta disputando sin qui una grande stagione. Il feeling con Cristian Chivu in panchina è scattato dal primo istante e, dopo qualche frizione durante il Mondiale per Club, sembra aver mantenuto intatta la fiducia di tutto il gruppo.

Nonostante il fortissimo legame con l’Inter, pare che Lautaro sia tornato nel mirino del Barcellona. A riportare l’indiscrezione è stato il profilo Instagram di Transfermarkt che ha avvisato i tifosi nerazzurri in merito ad una possibile mossa futura da parte dei blaugrana nei confronti del bomber argentino: “Il Barcellona ha gli occhi su Lautaro come suo possibile numero 9”.

Lautaro Martinez, va aggiunto, ha un contratto in scadenza con l’Inter nel giugno 2029, ma soprattutto non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il club in questo momento della carriera. Non va comunque dimenticato che nella stagione 2019/20 l’argentino fu molto vicino al Barcellona, soprattutto per via dell’insistenza di Leo Messi. A distanza di anni, però, le cose sono radicalmente cambiate e un suo addio non è certamente contemplato dalle parti di Viale della Liberazione.