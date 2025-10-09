Nomina UFFICIALE per Marotta: “Ruolo rilevante”

Quest’oggi è stata ufficializzata la nomina del presidente dell’Inter Beppe Marotta all’interno dell”Executive Board dell’European Football Club. Il numero uno del club nerazzurro va sostanzialmente a sostituire l’ex Ceo Corporate interista Alessandro Antonello nell’associazione dei club calcistici europei, l’ex ECA rinominata EFC.

Il presidente nerazzurro farà parte dell’Executive Board in rappresentanza dell’Italia. Queste le parole di orgoglio di Marotta dopo l’elezione nell’Assemblea Generale che si è tenuta quest’oggi a Roma: “Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista”