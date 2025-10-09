9 Ottobre 2025

Nomina UFFICIALE per Marotta: “Ruolo rilevante”

Le parole del presidente dell'Inter

Beppe Marotta prima di Inter-Slavia Praga

Quest’oggi è stata ufficializzata la nomina del presidente dell’Inter Beppe Marotta all’interno dell”Executive Board dell’European Football Club. Il numero uno del club nerazzurro va sostanzialmente a sostituire l’ex Ceo Corporate interista Alessandro Antonello nell’associazione dei club calcistici europei, l’ex ECA rinominata EFC.

Il presidente nerazzurro farà parte dell’Executive Board in rappresentanza dell’Italia. Queste le parole di orgoglio di Marotta dopo l’elezione nell’Assemblea Generale che si è tenuta quest’oggi a Roma: “Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista”

Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.