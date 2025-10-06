Inter-Atletico Madrid, i convocati per l’amichevole in Libia

Dopo due giorni di riposo, nella giornata di domani Appiano Gentile tornerà a popolarsi di calciatori nerazzurri. Cristian Chivu avrà a disposizione un gruppo ristretto, considerati i 13 interisti in giro per il mondo in virtù degli impegni ufficiali con le rispettive Nazionali. A questi, va aggiunta l’indisponibilità di Marcus Thuram che continuerà a svolgere terapie nelle prossime due settimane per recuperare dall’infortunio.

Come annunciato nei giorni scorsi, l’Inter il prossimo venerdì 10 ottobre 2025 sarà protagonista in Libia di un’amichevole contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il match, con inizio alle ore 18.00, è stato organizzato per inaugurare il nuovo Benghazi International Stadium in una sfida in cui si assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Se domani e mercoledì sono previste due sedute mattutine, giovedì pomeriggio l’Inter prenderà il volo per Benghazi. A disposizione di Cristian Chivu, che successivamente concederà un maxi riposo ai suoi ragazzi per ritrovarli ad Appiano mercoledì 15 ottobre, vi saranno i seguenti calciatori tra i convocati:

Sommer, Josep Martinez, Di Gennaro, Darmian, Acerbi, Palacios, Bisseck, Luis Henrique, Mkhtiaryan, Diouf e Bonny. A questi verranno aggregati altri calciatori provenienti sia dall’Inter U23 – che nel prossimo weekend rispetterà un turno di riposo come la prima squadra -, ma anche della Primavera nerazzurra.

DOVE VEDERE INTER-ATLETICO MADRID, L’AMICHEVOLE IN LIBIA

Per quanto riguarda le informazioni su dove vedere in diretta l’amichevole tra Inter-Atletico Madrid, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 18.00 a Benghazi (Libia), non vi sono ancora notizie ufficiali. Con ogni probabilità sarà un’emittente tra Dazn, Sky e Sportitalia a trasmettere l’incontro, anche se non si esclude un possibile streaming sui canali ufficiali del club nerazzurro (sito, Youtube e Inter TV).