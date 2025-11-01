Bisseck cambia il mercato: “Arriva questo nuovo difensore”

Una delle mosse, forse un po’ a sorpresa, che Cristian Chivu sta cercando di mettere a servizio della sua Inter per portare delle novità e rinfrescare la rosa, riguarda la difesa. Sia in Champions League che nell’ultima gara di Serie A con la Fiorentina, si è infatti visto un Yann Aurel Bisseck al centro della difesa a 3.

Questa mossa del tecnico nerazzurro può avere dei riflessi anche sulle sessioni di mercato del 2026 che i dirigenti dell’Inter dovranno condurre andando anche a ringiovanire la difesa. Con Bisseck centrale, che può diventare l’erede di Acerbi e De Vrij, arriva la notizia in merito a due nuovi obiettivi come braccetti di difesa.

Questa la notizia riportata da Tuttosport nella sua edizione odierna: “L’Inter potrebbe anche ragionare su un investimento diverso, in prospettiva come il 21enne Joel Ordonez del Club Bruges, da inserire gradualmente nell’undici di base; o un giocatore come Oumar Solet dell’Udinese (classe 2000), utile in tutti e tre i ruoli della difesa”.