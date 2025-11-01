Colpo Inter in mediana: in 3 possono fargli spazio in rosa

Una delle notizie della giornata di oggi, sul fronte mercato per l’Inter, riguarda il centrocampo. Come già analizzato su queste colonne, i nerazzurri sono a caccia di un nuovo colpo in mediana che può essere fatto già a gennaio con Morten Frendrup del Genoa come primo nome segnato sul taccuino dei dirigenti.

Per far posto al possibile innesto in rosa di un nuovo centrocampista, dovrà uscirne almeno uno visto che già oggi in rosa ci sono sette calciatori per tre maglie disponibili. Secondo quanto si legge sulle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport, ci sono in particolare tre giocatori dell’Inter che possono salutare a gennaio.

Il primo è quel Andy Diouf che è arrivato dal Lens per 20 milioni ad agosto ma che fin qui ha inciso pochissimo e potrebbe andare in prestito. Un altro che nel 2026 potrebbe fare le valigie è Piotr Zielinski che ha già 31 anni e un ingaggio oneroso. Occhio, infine, alla situazione Davide Frattesi che ha ancora poco spazio.