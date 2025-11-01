Diouf e Luis Henrique al bivio: la scelta di Chivu sul futuro

In un inizio di stagione, tutto sommato, positivo per l’Inter (ad eccezione di 3 brucianti sconfitte in campionato), il tecnico Cristian Chivu sta ancora ragionando su come risolvere due nodi che sono presenti nella sua rosa. Si tratta di due acquisti estivi parecchio onerosi come Andy Diouf e Luis Henrique.

Oggi il Corriere dello Sport analizza lo sviluppo di questi due giocatori. Entrambi sono arrivati dalla Ligue 1 con buone aspettative ma finora lo spazio in campo per loro è stato pochissimo. Chivu sa che devono ancora crescere per avere spazio nell’Inter ma è convinto delle loro qualità, come sottolinea così il quotidiano:

“Chivu ha parlato di un processo non ancora completo, in relazione alle loro difficoltà ad adattarsi al calcio italiano, ma entrambi fanno pienamente parte del progetto e hanno le qualità giuste per emergere ed entrare nelle rotazioni. Il tecnico romeno vuole inserirli con cautela, con la piena consapevolezza che sia Luis Henrique sia Diouf possono ampliare la possibilità di scelta, portando caratteristiche diverse nello scacchiere interista”.