Sky – Chivu ha scelto per Thuram: ecco quando torna

Il grande dubbio per Cristian Chivu in questa giornata di vigilia di Hellas Verona-Inter era riguardo alla possibile convocazione per Marcus Thuram. L’attaccante francese è fermo ai box da praticamente un mese per un infortunio muscolare che ha costretto il suo allenatore a contare solo sugli altri tre centravanti.

Come riferiscono i colleghi di Sky Sport, alla fine Chivu ha deciso di non convocare Thuram per la partita di domani alle ore 12:30 al Bentegodi. L’allenatore dell’Inter dopo la rifinitura odierna ha deciso di non rischiare il suo numero 9 che tornerà quindi mercoledì sera per la Champions League contro il Kairat a San Siro.

Queste le parole del giornalista Andrea Paventi direttamente da Appiano Gentile: “Thuram non parte per Verona (tornerà in Champions), salta la sfida del Bentegodi anche Calligaris per un problema alla mano e torna invece a disposizione Josep Martinez che andrà in panchina”.