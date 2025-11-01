Momento super per l’Inter: goleada e terzo successo di fila

Dopo un avvio di campionato difficile con poche soddisfazioni e i risultati che faticavano ad arrivare, ora l’Inter Primavera ha definitivamente spiccato il volo. Oggi i baby nerazzurri sono riusciti a vincere con un netto 4-0 in casa contro il Frosinone. La goleada porta le firme di Cerpelletti, Pinotti, Iddrissou e Zouin.

Grazie a questa vittoria l’Inter di Benny Carboni si avvicina alla zona playoff nella classifica della Primavera 1 e respira un’aria decisamente migliore rispetto a poche settimane fa. Per i nerazzurri sono infatti arrivati 9 punti consecutivi grazie ai successi con Napoli (3-0), Cremonese (1-2) e oggi Frosinone. In totale ora sono 15 i punti in classifica dopo 10 turni.