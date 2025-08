Bisseck accetta l’offerta dalla Premier: cosa succede adesso

Da pochi giorni Yann Bisseck è diventato il principale protagonista del mercato in uscita dell’Inter. Il difensore tedesco ha infatti ricevuto una proposta ufficiale da parte del Crystal Palace, inizialmente respinta dal club nerazzurro al mittente.

Si tratta di un’offerta da 32 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del classe 2000, rifiutata dall’Inter che valuta invece sui 40 milioni il suo cartellino. Stando a quanto riportato questo pomeriggio da la Repubblica, Bisseck avrebbe già accettato la corte del Crystal Palace in attesa di un rilancio deciso.

Agli inglesi servirà dunque aumentare la proposta per cercare di avvicinarsi alla richiesta interista da 40 milioni. In quel caso, contrariamente a quanto filtrato nelle scorse ore, Bisseck sarebbe realmente tentato ad intraprendere una nuova esperienza in Premier League dopo due anni di Inter.