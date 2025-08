Ribaltone Lookman: la VERA richiesta dell’Atalanta

Sono ore infernali per quanto riguarda l’operazione Ademola Lookman che l’Inter sogna di poter aggiungere al suo parco attaccanti della prossima stagione. La trattativa con l’Atalanta non è però affatto semplice perché la società bergamasca non giudica ancora del tutto soddisfacente l’offerta presentata da Marotta.

Uno dei primi a svelare dell’interesse dell’Inter per Lookman nelle scorse settimane è stato Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha rilanciato oggi un’altra informazione in merito alla vera richiesta dell’Atalanta, si tratta però di un punto di vista complicato per Marotta e Ausilio che rischiano di essere disorientati, queste le parole:

“Vi devo un’informazione aggiuntiva importante: a oggi l’Atalanta non ha mai fatto un prezzo per Lookman (ci sono cascato anche io all’inizio, scrivendo 50 milioni), quindi non è semplice per l’Inter avvicinarsi al nulla. Attendiamo: se non fosse uscito Retegui, Lookman sarebbe interista da settimane”.