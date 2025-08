Sfida Scudetto Inter-Napoli: zero dubbi sulla favorita

Mancano appena tre settimane alla ripartenza del nuovo campionato di Serie A e l’Inter esordirà la prima giornata in casa contro il Torino. Sarà l’esordio a San Siro per il nuovo allenatore Cristian Chivu e l’obiettivo stagionale confermato è quello di tornare subito a lottare per i vertici sognando lo Scudetto.

La prima sfidante per il titolo, almeno sulla carta, sarà il Napoli dell’ex Antonio Conte che è campione in carica e che sta conducendo una campagna trasferimenti importante. Osservando le quote proposte dai bookmakers non sembrano però esserci grandi dubbi su quale squadra sia la favorita in questa corsa per il primo posto.

Secondo le principali piattaforme di scommesse infatti, il Napoli ha una quota Scudetto pari a 2,50 mentre l’Inter viene pagata di più: si passa da quote di 3,75 fino a 4,25. I bookmakers vedono quindi come favorita per lo Scudetto la formazione partenopea di Antonio Conte rispetto ai nerazzurri di Chivu.