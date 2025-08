La scelta definitiva dell’Inter sul futuro di Palacios – ESCLUSIVA PI

Rientrato lo scorso giugno alla base dopo il prestito di sei mesi al Monza, Tomas Palacios ha avuto la possibilità di prendere parte alla spedizione statunitense dell’Inter durante l’ultimo Mondiale per Club. Il difensore classe 2003, arrivato negli ultimi giorni di mercato della scorsa estate dopo una lunga trattativa, non è riuscito ad imporsi alla sua prima stagione a Milano.

L’Inter, che sperava in un altro colpo alla Bisseck, anche per questa ragione lo scorso gennaio aveva deciso di mandarlo in prestito al Monza. Una parentesi per Palacios non troppo fortunata, iniziata col piede giusto, ma condizionata dal cambio di allenatore. Da qui il ritorno in nerazzurro e le riflessioni con il club per il suo futuro.

Il giovane centrale, che dentro lo spogliatoio si è subito ambientato nel migliore dei modi grazie all’amicizia stretta con capitan Lautaro – con cui ha trascorso parte delle sue vacanze -, ha regolarmente risposto alla convocazione dell’Inter e sta svolgendo coi compagni il ritiro ad Appiano Gentile. Il club, però, sta lavorando allo stesso tempo insieme al suo entourage per trovare delle soluzioni in uscita.

Dalle informazioni in nostro possesso, dunque, possiamo confermare che Palacios non rientra nei piani di Chivu per la prossima stagione. L’Inter in questo momento sta ascoltando i vari sondaggi per il ragazzo, sia dall’Italia che dall’estero come avvenuto lo scorso gennaio. In questa fase, viene quasi scartata del tutto la possibilità di un addio a titolo definitivo.

L’argentino, dunque, andrà via con la formula del prestito e cercherà di mettersi in mostra in una nuova esperienza. Una volta valutate tutte le proposte arrivate nei confronti di Palacios, l’Inter di comune accordo con il calciatore sceglierà la destinazione migliore.