“Bisseck in Premier”: espresso il desiderio e l’alternativa

Una delle novità proposte dall’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, nelle ultime partite tra Serie A e Champions League è quella relativa alla difesa. Si è infatti visto un Yann Aurel Bisseck al centro della linea a 3 e non più come braccetto destro. Questo cambio a sorpresa ha finora avuto effetti positivi e il tecnico si è detto felice per lui.

Tuttavia, come si apprende dal sito de La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe pensare di cedere a gennaio Bisseck in Premier League e poi prendere un sostituto con dei nomi accostati dalla Serie A, tipo Muharemovic del Sassuolo, Circati del Parma oppure Tiago Gabriel del Lecce. Queste le informazioni del quotidiano:

“Dietro l’angolo c’è una sua voglia di misurarsi con la Premier League. E in queste settimane si rincorrono le voci che lo vedono in partenza a fine stagione dopo il suo orgoglioso estivo al West Ham che pure aveva messo sul piatto 25 milioni di euro. A maggior ragione adesso la giostra è ripartita e la prospettiva di trasferirsi al Tottenham incuriosisce il giocatore e il suo entourage. Soprattutto la destinazione inglese appare la più gradita”.