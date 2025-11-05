Nuovo difensore all’Inter, nessun dubbio: profilo scelto

Nel corso del 2026 la dirigenza dell’Inter dovrà mandare avanti quel processo di ringiovanimento della rosa che è già iniziato nell’ultima estate quando sono arrivati dei talenti ancora molto futuribili come Sucic, Bonny e il rientrante Pio Esposito su tutti. Un reparto che andrà rinfrescato e rinforzato è senza dubbio quello della difesa.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, il primo nome sul taccuino dei dirigenti dell’Inter per questo ruolo è quello di Joel Ordonez. Il difensore classe 2004 gioca nel Bruges e già nei mesi scorsi era stato accostato alla squadra di Cristian Chivu. Queste le info del giornalista sul mercato nerazzurro:

“L’Inter è già al lavoro per un difensore per il prossimo anno e faccio il nome di Joel Ordonez, classe 2004 del Bruges che ha un contratto in scadenza nel 2029. Non costa poco perché il club belga è una bottega cara ma i rapporti sono buoni. Nei prossimi mesi questa pista si potrà scaldare, è un nome che l’Inter monitora con grande attenzione”.