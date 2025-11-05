Acerbi rinnova con l’Inter: svelate le sue possibilità

Uno dei giocatori che nel corso dell’ultima sessione di mercato, forse un po’ a sorpresa per alcuni, è rimasto all’Inter nonostante abbia un’età avanzata e un contratto in scadenza, è Franceso Acerbi. Il difensore ex Lazio compirà 38 anni a febbraio e l’attuale accordo con l’Inter scade a giugno 2026 con un cambio generazionale che sembra necessario.

Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, l’Inter sta già pensando al futuro e ha iniziato a valutare delle possibili piste per la difesa del futuro. Non sono infatti molto alte, secondo lui, le possibilità che Acerbi vada a rinnovare il suo contratto con il club entro la fine della stagione con un suo sostituto che verrà scelto.

Questo le parole, sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, dell’esperto di mercato: “Ad oggi non sono molto alte le possibilità che Francesco Acerbi rinnovi con l’Inter a fine stagione. Chiaramente però tutto dipende da quelle che saranno le sue prestazioni con i nerazzurri in questo campionato ma la società sta già seguendo delle alternative”.