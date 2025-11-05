Inter, Chivu punta al record: mai successo questo in Europa

Il percorso in Champions League dell’Inter, fin qui, è stato davvero netto: tre partite, tre vittorie, nove gol segnati e nessuno subito. Questa sera i nerazzurri di mister Cristian Chivu scenderanno in campo a San Siro per la quarta gara che sarà contro il Kairat e l’obiettivo è quello di vincere per mettere in discesa il discorso qualificazione.

Vincere questa sera proietterebbe l’Inter a quota 12 punti dopo quattro turni e aiuterebbe molto a pensare positivo, visto che poi le prossime partite europee saranno tutte contro avversari molto difficili. Per Chivu vincere questa sera vorrebbe inoltre dire riuscire a raggiungere un record per tutto il club.

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’Inter non è infatti mai riuscita a vincere quattro partite di fila nella prima fase di Champions League. Ottenere i tre punti stasera a San Siro contro il Kairat assume quindi una doppia utilità: in primis ovviamente la classifica del torneo e poi anche questo bel record che è nel mirino.