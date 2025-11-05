Tanti cambi nell’Inter: Calhanoglu riposa e attacco inedito

Questa sera l’Inter scende nuovamente in campo per una partita ufficiale in questo momento del calendario davvero ricco di impegni e di partite che non si possono sbagliare. Dopo la vittoria a Verona di domenica, ora i nerazzurri tornano nuovamente a giocare la Champions League a San Siro, contro il Kairat.

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, per questa partita potrebbero esserci diversi cambi di formazione. Tra i big a riposo ci potrebbero essere Calhanoglu, Bastoni e Akanji. Chivu ha anche un dubbio in attacco dove potrebbe concedere del riposo a Lautaro Martinez facendolo partire dalla panchina.

In mediana infatti, il tecnico dell’Inter potrebbe schierare Frattesi, Barella e Zielinski, secondo il quotidiano. In difesa si piazzerebbe Carlos Augusto con De Vrij e Bisseck mentre in attacco potrebbe essere una coppa inedita: quella formata dai due giovani Bonny ed Esposito che non hanno mai avuto una chance assieme dall’inizio.