Colpo di scena San Siro! Arriva la svolta ufficiale

La firma è arrivata questa mattina dopo cinque ore di trattative nello studio del notaio Filippo Zabban. L’incontro è iniziato alle 7.30 e si è concluso verso le 12, con le ultime pratiche burocratiche proseguite fino all’ora di pranzo.

Per il Milan hanno partecipato il presidente Scaroni, il direttore finanziario Cocirio e il team legale. L’Inter ha delegato la consigliera d’amministrazione Katy Ralph e Massimiliano Catanese, Chief of Staff. Il Comune ha inviato alcuni dirigenti, ma non il sindaco Sala, attualmente in Brasile.

Il tempismo è stato cruciale: l’operazione si è chiusa a soli cinque giorni dal 10 novembre, data in cui – se lo stadio fosse rimasto pubblico – sarebbe scattato il vincolo architettonico sul secondo anello, rendendo impossibile qualsiasi demolizione dell’impianto.

Poco prima delle 13, i due club hanno diffuso una nota congiunta: “AC Milan e FC Internazionale Milano rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante“.

Il comunicato prosegue definendo il progetto “un nuovo capitolo per Milano e per entrambi i club“, frutto delle “ambizioni condivise da Milan e Inter e dalle rispettive proprietà, RedBird e i fondi gestiti da Oaktree, per un successo sportivo a lungo termine e per un investimento che permetterà di creare valore a supporto della crescita sostenibile“.

Il progetto del nuovo stadio

I club hanno affidato a Foster + Partners e Manica lo sviluppo del nuovo impianto e del masterplan per l’area circostante. L’obiettivo dichiarato è uno stadio che “risponderà ai più alti standard internazionali e diventerà una nuova icona architettonica per Milano“.

Il progetto prevede anche la creazione di “un polo di eccellenza che rifletterà la vocazione sportiva e culturale del quartiere di San Siro“, con particolare attenzione a innovazione, sostenibilità e accessibilità.

Per finanziare l’operazione, Milan e Inter si sono affidati a Goldman Sachs e J.P. Morgan come coordinatori principali, affiancati da Banco Bpm e Bper Banca.