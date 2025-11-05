Simeone perde un titolare per infortunio: salta l’Inter

Brutte notizie in casa Atletico Madrid nonostante la vittoria ottenuta ieri sera in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. La formazione allenata dal Cholo Simeone, infatti, ha perso per un infortunio al ginocchio nel corso del primo tempo Robin Le Normand. Il centrale spagnolo, come confermato dagli esami strumentali svolti in mattinata dai colchoneros, sarà quindi costretto a perdersi il big match di Champions del prossimo 26 novembre contro l’Inter.

Questo il comunicato dell’Atletico: “Robin Le Normand è uscito durante il primo tempo del match di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise a causa di un’ipertensione che ha accusato al ginocchio sinistro. Negli esami realizzati questo mercoledì all’internazionale spagnolo, nella quale sono stati inclusi anche test complementari, è stata diagnosticata una lesione di altro grado della capsula posteriore del muscolo semimembranoso con integrità legamentosa e meniscale. Robin Le Normand ha iniziato già da oggi sedute di fisioterapia e riadattamento, la sua evoluzione definirà il suo ritorno in campo”.