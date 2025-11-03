Probabili formazioni Inter-Kairat: maxi turnover per Chivu

Torna la Champions League con l’Inter impegnata a San Siro contro Kairat Almaty per il match della quarta giornata. Inter-Kairat, in programma mercoledì 5 novembre alla 21.00, vede ovviamente i nerazzurri favoriti rispetto alla formazione kazaka che sino a questo momento ha raccolto un solo punto in classifica contro i 9 conquistati dalla squadra di Cristian Chivu (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE INTER-KAIRAT).
Per quanto riguarda le scelte di formazione, si prevede un’Inter decisamente rivoluzionata rispetto alle scelte di formazione viste a Verona la scorsa domenica. Qualche cambio non solo in difesa, ma anche a centrocampo dove torna dal primo minuto Davide Frattesi. In avanti spazio a Pio Esposito, mentre Thuram ritorna finalmente tra i convocati.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Kairat:
5 Novembre 2025 – 21:00
Meazza, San Siro
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 30 – Carlos Augusto 2 – Dumfries 16 – Frattesi 23 – Barella 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni, 20 Calhanoglu, 17 Diouf, 23 Barella, 11 Luis Henrique, 51 Alexiou, 14 Bonny, 9 Thuram
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan
diffidati
Nessuno
4-2-3-1
Formazione
77 – Anarbekov 20 – Tapalov 14 – Martynovich 80 – Sorokin 3 – Luis Mata 15 – Arad 18 – Glazer 24 – Mrynskiy 21 – Jorginho 55 – Gromyko 9 – Satpayev Rafael Urazbakhtin
Panchina
82 Kalmurza, 4 Kasabulat, 5 Kurgin, 6 Sadybekov, 10 Zaria, 17 Baybek. 25 Shirobokov, 26 Filho, 31 Reimov, 33 Stanojev, 98 Aldashev, 99 Ricardinho
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Elder Santana, Joao Paulo
diffidati
Nessuno
Arbitro: Luis Godinho
Assistenti: Rui Teixeira – Pedro Almeida
Quarto Uomo: Antonio Nobre
Var: André Narciso
AVar: Tiago Martins