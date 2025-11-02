Dove vedere Inter-Kairat, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Kairat, 4^ giornata Champions League

Reduce da tre successi consecutivi, l’Inter punta a centrare la quarta vittoria in questa Champions League contro il Kairat e chiudere a punteggio pieno questa prima parte della competizione. I nerazzurri, infatti, dopo la formazione kazaka dovranno successivamente affrontare squadre di livello ancor più alto del calibro di Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Il match tra Inter-Kairat è in programma a San Siro questo mercoledì 5 novembre con inizio alle ore 21.00.

Inter-Kairat, dove vederla: Sky o Prime Video?

Inter-Kairat sarà trasmessa mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 in diretta tv su Prime Video. Sarà possibile seguire la quarta giornata di Champions League scaricando l’app di Prime Video su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La gara che si disputerà a San Siro sarà disponibile solo in diretta streaming.

