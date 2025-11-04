4 Novembre 2025
LIVE la conferenza stampa di Chivu verso Inter-Kairat
Le parole dell'allenatore alla vigilia di Inter-Kairat
Dopo l’allenamento di questa mattina aperto ai media, nel quale si è potuto apprezzare il ritorno definitivo di Marcus Thuram in gruppo, per Cristian Chivu è tempo di conferenza stampa. Come di consueto, alla vigilia del match di Champions League tra Inter-Kairat, l’allenatore nerazzurro si presenta in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.
Su Passione Inter tutte le parole di Chivu in conferenza stampa a partire dalle 14.30.
PREMI F5 PER AGGIORNARE