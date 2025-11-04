Buffon SHOCK contro l’Inter: “Prese 5 sveglie in finale”

E’ stata senz’altro un’uscita poco elegante quella che ha visto protagonista Gianluigi Buffon durante l’ultima diretta di Viva el Futbol. Il capo delegazione della Nazionale Italiana, commentando la durissima sconfitta degli Azzurri contro la Norvegia dello scorso giugno, tra le varie motivazioni della brutta prestazione ha parlato anche dello stato di forma degli interisti che arrivavano dalla sconfitta contro il Psg nella finale di Champions League.

Queste le sue dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi nerazzurri: “Secondo me l’epilogo è stato frutto esclusivamente di una sfortuna nel calendario. La prima partita è stata come una finale, che vale tutto, contro una delle squadre più in forma d’Europa. Con 5 giocatori che arrivavano da 5 ‘sveglie’ della finale di Champions di tre giorni prima, poi con 2-3 assenti. La perdi in modo rovinoso, ma avevi veramente poche armi. Essendo così delicata ed avendola persa in quel modo, penso che abbia giocato un ruolo importante”.