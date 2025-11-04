Il caso Bisseck finisce in Europa: la risposta dell’Uefa
Una polemica infinita
A distanza di due giorni, si continua a discutere del fallo commesso da Bisseck ai danni di Giovane nel secondo tempo di Verona-Inter. Un intervento sanzionato con il cartellino giallo da Doveri nei confronti del centrale tedesco, dopo aver valutato attentamente che la direzione del pallone stesse andando lateralmente dalle parti di Sucic, cancellando così i presupposti per un’espulsione per fallo da ultimo uomo.
Il colore del cartellino mostrato a Bisseck sembra aver generato una divisione all’interno del mondo arbitrale. Da qui, come scritto dal Corriere dello Sport, la decisione di Rocchi di sottoporre il caso nato in Verona-Inter ai vertici dell’Uefa per avere un parere rispetto a quanto accaduto in campo. A Nyon, per buona pace di chi ha gridato allo scandalo negli ultimi giorni, “ritengono derimente la direzione generale dell’azione, dunque giallo”.