Chivu a caccia del record: non è MAI successo in Champions
Serve un successo contro il Kairat
Cristian Chivu insegue un record importante che potrebbe regalargli una soddisfazione non di poco conto come allenatore in ambito europeo. La sua Inter, infatti, domani sera sarà impegnata in Champions League contro il Kairat a San Siro nel match della quarta giornata. Per i nerazzurri si tratta di un’occasione ghiotta per cercare la quarta vittoria di fila e allungare in classifica.
Come segnalato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in caso di successo Chivu andrebbe a mettere le mani su un primato attualmente detenuto da Hansi Flick: il rumeno diverrebbe infatti il primo allenatore a vincere le prime quattro partite in assoluto guidate in Champions dal 2020, quando l’allenatore tedesco sedeva sulla panchina del Bayern Monaco.
Qualora Chivu riuscisse a trionfare con la sua Inter sul Kairat e senza subire alcuna rete, portando dunque a quattro anche la striscia di clean sheet consecutivi in questa Champions League, a quel punto diventerebbe il primo allenatore in assoluto a centrare questo obiettivo nella storia della competizione.