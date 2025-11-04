Thuram torna tra i convocati: come verrà gestito da Chivu

Anche nella giornata di ieri sono state confermate solamente buone impressioni sul fronte Marcus Thuram: il francese ha completato un altro allenamento coi compagni ad Appiano Gentile, candidandosi definitivamente al ritorno tra i convocati per il match in programma domani sera a San Siro che vedrà l’Inter scendere in campo contro il Kairat.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Thuram sarà sicuramente in panchina e non è escluso che – ad oltre un mese dallo stop rimediato contro lo Slavia Praga – possa anche tornare a riassaporare il profumo dell’erba del Meazza per uno spezzone di gara nel finale. Chivu, ad ogni modo, ha chiara la sua gestione e nella sua testa ha già fissato un obiettivo.

Thuram, a prescindere da come andrà domani, dovrà presentarsi al top della forma per Inter-Lazio di domenica 9 novembre, match in cui potrebbe anche partire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Sarà l’ultimo impegno prima della sosta di novembre, durante la quale Tikus potrebbe tornare tra i convocati della Nazionale Francese per le gare contro Ucraina e Azerbaigian.