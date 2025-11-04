Dopo l’ultima vittoria ottenuta dall’Inter in trasferta contro il Verona al termine di una partita particolarmente sofferta, dalle parti di Viale della Liberazione si è tornati a parlare di calciomercato. L’assist, peraltro, è arrivato proprio da Cristian Chivu al Bentegodi pochi istanti dopo l’autorete di Frese che ha regalato i tre punti ai nerazzurri.

Al triplice fischio, infatti, il tecnico dell‘Inter si è avvicinato al talentuoso Giovane, l’attaccante brasiliano del Verona che aveva realizzato il gol del momentaneo pareggio. Come rivelato dal classe 2003, Chivu lo ha sorpreso facendogli i complimenti per aver giocato una grande partita, nella quale ha trovato la sua prima rete in Serie A dopo tante ottime prestazioni di inizio stagione.

Stando a quanto riportato da Tuttosport questa mattina, erano delle parole sincere quelle pronunciate dall’allenatore verso l’attaccante che lo ha letteralmente stregato dal vivo durante i novanta minuti. Giovane potrebbe dunque diventare “il nuovo Lookman” del mercato interista, calciatore velocissimo palla al piede e formidabile nell’uno contro uno.