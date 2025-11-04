4 Novembre 2025
Highlights Albinoleffe-Inter U23 1-3: Cocchi come Dimarco
Show di Topalovic
L’Inter U23 torna subito a vincere in campionato con un grande successo in trasferta contro l’Albinoleffe. Una partita sofferta, ma vinta dai nerazzurri grazie alla qualità messa in campo da Stefano Vecchi nel corso della ripresa con l’ingresso di Topalovic. Dopo la perla di Cocchi del primo tempo alla Dimarco, è proprio il centrocampista sloveno a decidere il match e spezzare l’equilibrio nel finale con una splendida doppietta.
Di seguito gli highlights di Albinoleffe-Inter U23: