4 Novembre 2025

Highlights Albinoleffe-Inter U23 1-3: Cocchi come Dimarco

Show di Topalovic

L’Inter U23 torna subito a vincere in campionato con un grande successo in trasferta contro l’Albinoleffe. Una partita sofferta, ma vinta dai nerazzurri grazie alla qualità messa in campo da Stefano Vecchi nel corso della ripresa con l’ingresso di Topalovic. Dopo la perla di Cocchi del primo tempo alla Dimarco, è proprio il centrocampista sloveno a decidere il match e spezzare l’equilibrio nel finale con una splendida doppietta.

Di seguito gli highlights di Albinoleffe-Inter U23:

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.