Marotta risponde a Conte: “Meglio essere cacciatori”

Intervenuto a margine dell’assemblea che si è tenuta questo pomeriggio in Lega, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha risposto alle pesanti accuse rivolte da Antonio Conte in conferenza stampa nei suoi confronti. Il numero uno del club nerazzurro ha cercato di evitare ulteriori polemiche, nonostante il clima di massima tensione con il tecnico leccese.

Queste le sue parole: “Assemblea come sempre abbastanza intensa, ma comunque con obiettivi positivi per il futuro del calcio”.

ACCUSE CONTE – “Parole di Conte? Non non voglio rispondere su questa cosa. Non è il caso che riprenda ancora questo discorso”.

SCUDETTO – “Anche il Milan per lo scudetto? Ci sono tante squadre, un bel campionato incerto come non era da tanti anni. Ho visto dei valori intensi da parte di tante squadre tra cui anche il Milan di Allegri. assolutamente sì”.

CONTE – “Liberissimo di dire queste cose, ci mancherebbe. C’è rispetto e c’è anche democrazia, si può anche non condividere, ma tutto va bene. Chi è lepre e chi cacciatore? Meglio essere sempre cacciatore. Spalletti alla Juve? Ottimo, è molto bravo”.